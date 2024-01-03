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  4. İş yerinden hırsızlık olayının 3 şüphelisi "ayakkabı" detayından yakalandı

İş yerinden hırsızlık olayının 3 şüphelisi "ayakkabı" detayından yakalandı

03.01.2024 14:25 | Son Güncelleme:
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Kırşehir'de telefon ve elektronik eşya satılan iş yerinden 100 bin lira değerinde ürün çalan 3 şüpheli, ayakkabı detayından yola çıkılarak yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 hafta önce kent merkezinde cep telefonu ve elektronik eşya satılan bir iş yerine kapıyı zorlayarak giren ve 100 bin lira değerinde ürün çalan şüphelilerin yakalanması için iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Olayı gerçekleştiren 3 şüpheliden birinin ayakkabısından yola çıkan ve olay yeri yakınında taksiye binip uzaklaşanların aynı kişiler olduğunu tespit eden polis, zanlıların hırsızlıktan kaydı bulunan M.Ü, A.D. ve R.D. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kırşehir hırsızlık

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