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İş yerinden kaçak nargile tütünü ele geçirildi

04.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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İş yerinden kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan denetimde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde iş yerinde 8 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütünlerini muhafaza altına alan polis ekipleri konuyla ilgili olarak E.G., ve A.B., isimli iki kişi hakkında işlem başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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