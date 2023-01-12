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İş yerinin önündeki 25 liralık köpek maketlerini çaldılar

12.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Pet Market önünde aksesuar olarak bulundurulan 2 adet köpek maketi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Maketlerin alçıdan yapıldığını belirten Pet Market sahibi Halil Öksüzoğlu, içeri bile almaya gerek duymadıkları 25 TL değerindeki maketin çalınmasına bir anlam veremediğini söyledi.

Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde bulunan, kedi-köpek maması ve aksesuarları satışının yapıldığı Pet Market isimli iş yerinin kapısında aksesuar olarak bulundurulan alçıdan yapılmış maket köpekler kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Maket köpekleri Seydişehir yolu üzerinde bir satıcıdan aldığını belirten Pet Market sahibi Halil Öksüzoğlu “işyerimizin önünde güzel bir görüntü oluşturacağını düşünerek tanesi 25 liradan 3 adet alçıdan yapılmış maket köpek aldık. Gerçekten de düşündüğümüz gibi kısa sürede işyerimizin kapısında işyerimizle özdeşti. Bir sabah geldiğimizde köpeklerin 2 tanesinin yerinde olmadığını, bir tanesinin de kırık olduğunu gördüm. Etrafı kontrol ettim. Bulamayınca işyerimizin güvenlik kamerasını izledim. Görüntülerde, saat 06.00 sıralarında bir kişi gelip maket köpeklerden 2 tanesini koltuğunun altına alıp gidiyordu. Maddi değeri 25 liradan 50 lira olan maketleri ne yapacağını merak ediyorum. Yolum düştüğünde aynı yerden alıp yine işyerimizin önüne koyacağım” dedi.

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