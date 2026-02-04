Galatasaray-İstanbulspor maçında İsa Doğan ve Ahmed Kutucu çarpıştı! Sahaya ambulans girdi...

Türkiye Kupası'nda Galatasaray evinde İstanbulspor'u ağırlarken, maçın ilk yarısında tam 4 gol oldu. İkinci yarının başında yaşanan sakatlık sonrası sahaya ambulans girdi.

ÇARPIŞMA SONRASI ORTALIK KARIŞTI!

İkinci yarının başlama düdüğü ile de sahalarda görmek istemediğimiz türden bir pozisyon gerçekleşti. Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu ve İstanbulspor'un kalecisi İsa Doğan çarpıştı ve oyunculardan yerden kalkamadı.

SAHAYA AMBULANS GİRDİ...

Galatasaray'da sakatlanan Ahmed Kutucu, kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte kenara geldi. Yener İnce, kenara geldiği sırada Ahmed için "İyi" işareti yaptı. Ancak Galatasaray teknik heyeti, risk almadı. Ahmed Kutucu, 52. dakikada yerini Ismail Jakobs'a bıraktı.

YAYINCI KURULUŞ BİLDİRDİ...

Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruşulunun olayın ardından aktardığı bilgiye göre; İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın elmacık kemiğinde kırık oluştu. Ahmed Kutucu'nun ise çok önemli bir sorunu olmadığı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.