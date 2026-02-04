SPOR

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh için Genk transferini duyurdu! Maliyeti belli oldu

Beşiktaş, transfer görüşmeleri yaptığı Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh transferini resmen açıkladı. 24 yaşındaki forvet Hyeon-gyu Oh'un maliyeti de belli oldu.

Beşiktaş, Genk forması giyen 24 yaşındaki forvet Hyeon-gyu Oh'u 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Beşiktaş, profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh’un transferi hususunda anlaşmaya varıldığını KAP’a da bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.”

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

