Okan Buruk'tan maç sonu olay açıklama! "Limitleri delenler var" diyerek gönderme yaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray İstanbulspor'u 3-1 ile geçerken, maçın ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk transfere nokta koyduklarını belirtti. Öte yandan Buruk, "Transfer limiti diye bir şey var, bunu delebiliyor musunuz? Delenler var. Ceza alabiliyorsunuz, çok ceza alan Türk takımı oldu!" ifadelerini kullanırken, bu açıklamalar Fenerbahçe'ye bir gönderme niteliğinde değerlendirildi...

Burak Kavuncu

Türkiye Kupası'nda bu akşam Galatasaray evinde İstanbulspor'u 3-1 ile geçti. Sarı-kırmızılılar bu skorla 9 puana ulaşıp grupta liderliğe otururken, İstanbulspor ise 1 puanla son sırada yer aldı. Öte yandan maçın ardından konuşan Okan Buruk transfer dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA BAŞKA TRANSFER YOK"

Okan Buruk tan maç sonu olay açıklama! "Limitleri delenler var" diyerek gönderme yaptı 1

Okan Buruk, "Transferin artık son günü. Şu anda 2 tane oyuncu geldi. Önde bize kalite ve maç çözecek iki tane oyuncu. Orada bir sıkıntımız vardı. Belli oyuncular üzerine yük binmişti. Rotasyon ve oyuncu değişikliği konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Önemli bir transfer başarısı gerçekleştirdik.

Orta saha için birçok arayışımız oldu. Devre arası transferi kolay değil. İstediğiniz oyuncuları alamıyorsunuz.

Renato, ileriye dönük hem yatırım hem de görmemiz gerekiyor. Maçlarını izledik. İnşallah transferi biterse, transferi bitirmiş olacağız. Onun dışında şu anda bir transferimiz yok.

Kadromuzu genişlettik. Lemina'nın cezalı olması bizim için dezavantaj. Buna da bir çözüm bulacağız. Elimizdeki iyi oyuncuları, kadroyu, Avrupa'da bu maçları çok iyi oynamış oyuncuları en iyi hale getirip bu maçta kullanmak istiyoruz.

Sezon başına göre kadro genişliğinde daha iyiyiz. Çok daha iyisi olabilirdi. Şu andaki tek odaklanmamızın hem lig hem de Avrupa, saha içerisindeki başarıya odaklanmamız gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum." dedi.

"HEDEFİMİZ GRUBU 1.BİTİRMEKTİ..."

Okan Buruk tan maç sonu olay açıklama! "Limitleri delenler var" diyerek gönderme yaptı 2

Okan Buruk, "Hedefimiz grubu birinci tamamlamak. 3 kulvardaki yarış çok önemli. Lig ve kupada birinci sıradayız. Avrupa'da devam ediyoruz ve çok önemli maçlara çıkacağız. Oyuncularımın bu performansını görmek benim için çok önemliydi." açıklamasında bulundu.

"LİMİTLERİ DELENLER VAR!"

Okan Buruk tan maç sonu olay açıklama! "Limitleri delenler var" diyerek gönderme yaptı 3

Okan Buruk, "Transfer limiti diye bir şey var, bunu delebiliyor musunuz? Delenler var. Ceza alabiliyorsunuz, çok ceza alan Türk takımı oldu!" dedi. Bu açıklamalar Fenerbahçe'nin Kante transferi üzerine gelmesi sebebiyle sosyal medyada sarı-lacivertlilere gönderme olarak yorumlandı.

