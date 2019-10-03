Isaac Promise'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdmanyurdu, Karabükspor ve Giresunspor gibi takımların formasını giyen Isaac Promise hayatını kaybetti.
Yapılan açıklamaya göre Isaac Promise'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, detaylı bilgi verilmedi.
32 yaşında hayata gözlerini yuman Promise, son olarak Amerika 2. Ligi'nde Bold FC formasını giymişti.
Geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giyen Isaac, 4 gol, 1 asistlik bir performans sergilemişti.
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