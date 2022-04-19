SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İsak Vural kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İsak Vural hangi takımdan Fenerbahçe'ye transfer oldu?

İsak Vural kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İsak Vural hangi takımdan Fenerbahçe'ye transfer oldu?

19.04.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsak Vural Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama sonrası futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Fenerbahçe’nin yıldız adayı, Shakhtar Donetsk ile oynanan maçın kadrosunda yer alıyor. Peki İsak Vural kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İsak Vural hangi takımdan Fenerbahçe'ye transfer oldu? İşte detaylar...

İsak Vural kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İsak Vural hangi takımdan Fenerbahçe'ye transfer oldu?

İsak Vural ile ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nden dikkat çeken bir açıklamada bulunulmuştu. Sarı-Lacivertli kulüp, bir dönem Barcelona'nın radarında olan İsak Vural'ı renklerine bağladığını duyurmuştu. Shakhtar Donetsk ile oynanan maçın kadrosunda yer alan 15 yaşındaki oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İsak Vural kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İsak Vural hangi takımdan Fenerbahçe'ye transfer oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSAK VURAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İsak Vural, 2006'da İsveç'in Stockholm şehrinde doğdu.

Henüz küçük yaşlardayken futbola olan ilgisi ve yeteneği fark edilen İsak Vural Sant Cugat FC takımıyla futbola başladı.

İsak Vural, ardından İsveç'in köklü takımlarından biri olan Hammarby'nin dikkatini çekti. Vural, Hammarby'e transfer oldu. İshak, kendisini geliştirerek gösterdiği iyi performansla çok sayıda Avrupa kulübün radarına girdi.

İSAK VURAL HANGİ TAKIMDAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU?

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Barcelona'nın futbol kulübü FC Barcelona, İsak'ı 2016'da kadrosuna katmayı başarsa da ilerleyen süreçte transfer gerçekleşmedi. İsak Vural 18 yaşından küçük olduğu için Barcelona'nın işini zorlaştırdı, Katalan ekibi çalışma ve oturma izni girişimlerini tamamlayamadı.

Öte yandan UEFA, yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerinin İspanya'da ikâmetini sağlamadan transfer ettiği için Barcelona hakkında soruşturma başlattı. UEFA'nın açtığı soruşturma Barcelona'nın transfer yasağı cezası alması ile sonuçlandı.

İsveç'e geri dönen İsak'ın son durağı 2018'de Portekiz oldu. Altyapıdan çıkardığı futbolcuları dünya devlerini yüksek bonservislerle satan Benfica genç yıldızı kadrosuna kattı. Burada 4 yıl geçiren İsak Vural, Şubat 2022 yılında Portekiz ekibinden ayrılarak taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza attı. Genç yıldız adayının babası Türk, annesi ise Norveçlidir.

Merkez orta saha oynayan İsak'ın Fenerbahçe'nin gelecekteki önemli isimlerinden biri olması öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak?Galatasaray başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak?
Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk sözlerine tepki yağıyor!
Galatasaray'a geri dönüyor! Bu sezon Messi'yi geçti...Galatasaray'a geri dönüyor! Bu sezon Messi'yi geçti...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Kasetleri çıktı, büyük skandal...

Kasetleri çıktı, büyük skandal...

Tribün lideri, çapraz ateşe alınarak öldürüldü!

Tribün lideri, çapraz ateşe alınarak öldürüldü!

Türk futbolunda devrim gibi karar! Yabancı MHK...

Türk futbolunda devrim gibi karar! Yabancı MHK...

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında duygusal anlar! Tribünler inledi...

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında duygusal anlar! Tribünler inledi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Dozunu kaçırdı! Hayranları arasında seks çekilişi yapınca...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.