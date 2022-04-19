İsak Vural ile ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nden dikkat çeken bir açıklamada bulunulmuştu. Sarı-Lacivertli kulüp, bir dönem Barcelona'nın radarında olan İsak Vural'ı renklerine bağladığını duyurmuştu. Shakhtar Donetsk ile oynanan maçın kadrosunda yer alan 15 yaşındaki oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İsak Vural kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İsak Vural hangi takımdan Fenerbahçe'ye transfer oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSAK VURAL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İsak Vural, 2006'da İsveç'in Stockholm şehrinde doğdu.

Henüz küçük yaşlardayken futbola olan ilgisi ve yeteneği fark edilen İsak Vural Sant Cugat FC takımıyla futbola başladı.

İsak Vural, ardından İsveç'in köklü takımlarından biri olan Hammarby'nin dikkatini çekti. Vural, Hammarby'e transfer oldu. İshak, kendisini geliştirerek gösterdiği iyi performansla çok sayıda Avrupa kulübün radarına girdi.

İSAK VURAL HANGİ TAKIMDAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU?

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Barcelona'nın futbol kulübü FC Barcelona, İsak'ı 2016'da kadrosuna katmayı başarsa da ilerleyen süreçte transfer gerçekleşmedi. İsak Vural 18 yaşından küçük olduğu için Barcelona'nın işini zorlaştırdı, Katalan ekibi çalışma ve oturma izni girişimlerini tamamlayamadı.

Öte yandan UEFA, yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerinin İspanya'da ikâmetini sağlamadan transfer ettiği için Barcelona hakkında soruşturma başlattı. UEFA'nın açtığı soruşturma Barcelona'nın transfer yasağı cezası alması ile sonuçlandı.

İsveç'e geri dönen İsak'ın son durağı 2018'de Portekiz oldu. Altyapıdan çıkardığı futbolcuları dünya devlerini yüksek bonservislerle satan Benfica genç yıldızı kadrosuna kattı. Burada 4 yıl geçiren İsak Vural, Şubat 2022 yılında Portekiz ekibinden ayrılarak taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza attı. Genç yıldız adayının babası Türk, annesi ise Norveçlidir.

Merkez orta saha oynayan İsak'ın Fenerbahçe'nin gelecekteki önemli isimlerinden biri olması öngörülüyor.

