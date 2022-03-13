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İsak Vural transferi Fenerbahçe'de şimdiden heyecan yarattı! Barcelona gerçeği ortaya çıktı, Messi'ye benzetilmiş

13.03.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsak Vural'ın transferi spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Fenerbahçe'nin Avrupa futboluna damgasını vurması beklenen 16 yaşındaki İsak Vural'a attırması daha şimdiden heyecan yarattı. Geleceğin yıldız adayıyla ilgili Barcelona ve Messi detayı ise beklentileri daha da yükseltti.

İsak Vural transferi Fenerbahçe'de şimdiden heyecan yarattı! Barcelona gerçeği ortaya çıktı, Messi'ye benzetilmiş

İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye imza atması camiada ve Türk futbolunun geleceği adına büyük heyecan yarattı. 28 Şubat 2022 tarihinde sar-lacivertli kulüp 16 yaşındaki İsak Vural'a imzayı attırdı. Atılan bu imzanın anlamı ise bir transferden çok daha fazlasını taşıyor...

İSAK VURAL'LA İLGİLİ BARCELONA GERÇEĞİ

Ajansspor'da yer alan habere göre Avrupa futboluna damgasını vurması beklenen İsak Vural'ın peşinde Barcelona ve Benfica gibi dev kulüpler bulunuyordu. 16 yaşındaki genç yetenek ise rotasını İstanbul'a çevirerek tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

İLK MAÇI İPLE ÇEKİLİYOR

Bu sezon amatör lisansıyla sezonu kapatacak olsa da özellikle gelecek sezon A takım kadrosunda yer alacak ve maçlara çıkabilecek. U19 takımıyla maçlara çıkması beklenen yetenekli yıldızın ilk karşılaşması şimdiden iple çekiliyor.

İSAK VURAL HANGİ MEVKİİDE OYNUYOR?

Orta sahada görev alan İsak, futbol dünyasında gelecek vaat eden ve ileride büyük bir yıldız olması beklenen genç futbolcular için kullanılan ‘wonderkid’ tanımına tamamen uyuyor.

MESSİ'YE BENZETİLMİŞ

Sarı-lacivertlilerde herkesin merakla beklediği İsak Vural, 2018’de 14 yaşında iken Barcelona tarafından La Masia’ya getirildi. Barça tarafından keşfedilen ve beğenilen genç yetenek, yaş kuralına takıldı. O dönem ailevi sebeplerden dolayı da Barcelona’da kalma şansı olmayan İsak Vural, kariyeri açısından önemli bir kırılma anı yaşamış oldu. Bir süre Katalan bir amatör takımda oynasa da FIFA’nın 18 yaş kuralı bir türlü aşılamadı ve Benfica altyapısına geçti.

İsak, o dönem yeteneği, çalımları ve futbol stiliyle ünlü yıldız Lionel Messi’ye benzetildi.

BENFİCA'DA 3 YIL

Barcelona’da yaş kuralına takılan İsak Vural, Benfica altyapısına geçti. 3 yıl boyunca Benfica altyapısında oynadı. Ancak Portekiz’de bir futbolcunun 16 yaşına gelmesiyle profesyonel sözleşme imzalama zorunluğu devreye girdi. Bu esnada Sporting Lizbon da İsak için araya girdi.

Ancak bu 16 yaş zorunluluğu Fenerbahçe’ye fırsat doğurdu. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç’un da çabalarıyla genç yetenek Portekiz’den Türkiye’ye geldi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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