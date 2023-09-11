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İşçiler zam kararını davul zurna ile kutladı

11.09.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karacabey Belediyesi ve belediye şirketi BELKAR A.Ş ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen ekprotokol görüşmelerinde imzalar atıldı.

İşçiler zam kararını davul zurna ile kutladı

Yapılan anlaşma çerçevesinde, mevcut maaşlara yüzde 25 oranında iyileştirme yapılırken, en düşük maaş 18 bin 100 lira oldu.
Personelin meşaleler ve davul zurnayla karşıladığı görüşmeye; Başkan Ali Özkan’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, sendika yetkilileri ve personel katıldı.

Burada bir açıklama yapan Başkan Ali Özkan, “Bugün, Karacabey Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında bizleri ilgilendiren ek protokol toplantısı münasebetiyle bir aradayız.2014 yılında yola çıkarken bizim çeşitli formüllerimiz vardı. Karacabey’in kalkınması açısından 3T vizyonunu ortaya koyduk. Tarımsal yatırımlar, turizm yatırımları ve teknolojik yatırımlar dedik. Birçok belediyeye ve Türkiye’ye örnek olacak bir projeydi ve diğer belediyeler tarafından da bu söylemler çeşitli vesilelerle kullanılmaya başlandı. Bunun yanında, sosyal belediyecilik anlamında 3D dedik doğum, düğün, defin dedik, vatandaşlarımızın doğumdan ölüme kadar bütün hayatlarında, bir belediye başkanı olarak kentin idarecisi olarak yer almaya çalıştık. Bu da birçok belediyeye örnek oldu. Yine ‘üçlü olsun, güçlü olsun’ dedik, seçim kampanyalarımızda Karacabey’in birçok hizmete ihtiyacı var. Ve bu ihtiyaçları gidermek için de hükümetin,büyükşehir belediyesinin ve ilçe belediyemizin uyum içinde olması gerekir dedik ve bunu sağladık. Bu yatırımları takip ettik ve gördüğünüz gibi barajlardan altyapı yatırımlarına, TEKNOSAB’dan kültür merkezlerine kadar, şu anda saymaya kalktığımızda çok büyük bir zamanımızı alacak ve yine de diğer belediyelere örnek olacak projeleri hep birlikte sizlerle beraber gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

HEPİMİZİN GURURU

Başkan Özkan, “Her zaman söylüyorum, nüfusa göre Türkiye’de en fazla yatırımı alan ilçe Karacabey. Bu hepimizin gururu. Başarılı bir belediyecilik için de yine üçlü bir formülümüz var bizim: 3P para yönetimi, proje yönetimi ve personel yönetimi. Bunların bir tanesini sağlayamadığınız zaman, bu üç ayaktanbir tanesi eksik olduğu zaman istediklerinizi layıkıyla gerçekleştiremezsiniz. Büyükşehir Yasasıyla bildiğiniz gibi ilçe belediyelerinin mali imkanları daraldı ve ben ilk göreve geldiğimde, ilk meclis toplantılarımızda belediyelerin en büyük projesi yeni kaynak oluşturmak demektir demiştim ve gerçekten ne kadar haklı olduğumuzu da başka belediyelerle mukayese ettiğimizde görüyoruz. Biz hep yeni kaynak oluşturmak için gayret ettik çünkü bu yatırımlar para olmadan olmaz. Hayaliniz olur ama finansal kaynağı bulamadığınız zaman, o projeleri gerçekleştiremezsiniz. Diğer tarafta da paranız olur ama projeniz olmaz ve liyakatli personeliniz olmaz, o zaman da istediklerinizi gerçekleştiremezsiniz. Arkadaşlarımızla birlikte biz, Karacabey’imizin şartlarına, ihtiyaçlarına göre en uygun projeleri hep birlikte gerçekleştirmeye çalıştık. Paranız olur, projeniz olur, bunu gerçekleştirecek personeliniz olmazsa, o zaman yine bir ayak eksik olur.İşte siz, bu üçlü ayağın en önemli unsurunu teşkil ediyorsunuz. Sahada çalışan, Karacabey Belediyesi’nin emektar işçilerinin bu projelerin gerçekleşmesinde büyük katkısı var. Tabii para yönetimi dedik, vermek kolay, vaat etmek kolay ama bunun muhasebesini yapmak lazım. Bunu doğru yapamadığınız zaman, verdiğiniz sözleri yerine getiremezsiniz. Hamdolsun bizim kendi özel hayatımızda ve yöneticilik hayatımızda da felsefemiz işçilerimizin, emekçilerimizin alın teri kurumadan, onların karşılığını verebilmek. Onun için de birinci önceliğimiz ödemeler noktasında sürekli maaşların ve ücretlerin ödenmesi noktasında gerçekleşti. Hiçbir zaman da biz bu konuda mahcup olmadık sizlere. Tabii hayat şartları var, pahalılık var, enflasyonist ortam var. Gönül arzu eder ki çok daha iyi ödemeler yapalım ama burada da makul bir dengeyi yakalamamız lazım. Sürdürülebilir olmak lazım, mahcup olmamak lazım ve diğer şartları da gözetmek lazım. Hamdolsun Karacabey Belediyesi sizlerle beraber parayı, projeyi ve personeli gayet iyi yöneterek Karacabeyli hemşerilerimize, vatandaşlarımıza hiçbir zaman mahcup olmuyoruz.İnşallah hep birlikte daha güzel projeleri de gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz sözleşme ile en düşük maaşımız 18 bin 100 TL olacak. Hayırlı olsun diyorum. Bu çerçevede yaklaşık %25 oranında bir iyileştirme yapılıyor, bizim kendimizi zorlayarak yapabildiğimiz bu. İnşallah Cenabı Allah bizlere bu ödemeleri yapabilmeyi de nasip etsin. Sizlere de ağız sağlığıyla, ailelerinizle birlikte maaşlarınızı harcamayı nasip etsin, hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

“BAŞKANIMIZ BİZİ HİÇBİR ZAMAN GERİ ÇEVİRMEDİ”

Hizmet İş Sendikası Bursa Şube Başkanı MustafaYavuz ise yaptığı açıklamada, “Biz alın teri ve akıl terinden başka, hiçbir sermayesi olmayan işçi ve emekçileriz. Bizler belediye çalışanları olarak, vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar öncelikli ve temel hizmetlerini karşılamakla yükümlüyüz. Karacabey Belediyesi’nde, içerisinde bulunduğumuz yüksek enflasyonist ortamlardan dolayı her altı 6 ayda bir belediye başkanımızın kapısını çaldık. Sağ olsun bizleri hiçbir zaman geri çevirmedi. Benim çalışanım huzurlu ve mutlu olursa Karacabey halkı huzurlu ve mutlu olur. Benim çalışanlarımın ailesinin ve çocuklarının karşısında başı öne eğilmesin diyen Belediye Başkanımız Sayın Ali Özkan’a şahsım vesendikam adına teşekkür ediyorum. İmzalanan ek protokolümüz hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, konuşmaların sonunda taraflar arasında toplu sözleşme imzalandı.

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