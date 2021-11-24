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İsfanbul Tema Park'tan Öğretmenler Günü'ne özel indirim

24.11.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger: - "25-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak şekilde hayata geçirdiğimiz indirim kampanyamızla öğretmenlerimize olan vefamızı göstermek istedik"

İSTANBUL (AA) - Eğlence merkezi İsfanbul Tema Park, Öğretmenler Günü'nü, 25-30 Kasım'da geçerli öğretmenlere özel yüzde 50 indirimle kutlayacak.

İsfanbul Tema Park açıklamasına göre, öğretmenler, 25-30 Kasım tarihleri arasında İsfanbul Tema Park gişeden, öğretmen kimliklerini ibraz ederek yapacakları bilet alımlarında yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.

Öğretmenler, 120 bin metrekare açık alanda kurulu 7'den 70'e her yaştan eğlence tutkununa unutulmaz bir adrenalin ve macera yaşatmak için tasarlanan eğlence ünitesiyle doyasıya eğlenirken bilgi dolu ünitelerle de geleceğin yetişkinleri için yeni vizyonlar belirleyebilecek. 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın en iyi 4'üncü roller coasterı seçilen Nefeskesen'in yanı sıra 70 kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Maceraperest adrenalin sever öğretmenlerin yeni tutkusu olacak.

Öğretmenler ayrıca 30 Kasım'a kadar Jungle İstanbul 3'lü macera biletlerini de yüzde 50 indirimle alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, Tema Park olarak, çocukların ve dünyanın aydınlık bir geleceğe hazırlanmasında en önemli rolü üstlenen öğretmenleri, kendilerini mutlu ve özel hissedecekleri Öğretmenler Günü'nde unutmadıklarını belirterek, "25-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak şekilde hayata geçirdiğimiz indirim kampanyamızla öğretmenlerimize olan vefamızı göstermek istedik. Bu sayede öğretmenlerimizin eğlenerek mutlu olmaları, öğrencilerine umut dolu yeni bir vizyon ve hayat görüşü çizmelerini amaçladık. Medeniyetin yol göstericisi olan öğretmenlerimizi tema parkımızda ağırlamak ve onların sevincini görmekten büyük bir mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

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