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İSG kapsamındaki sağlık gözetimleri devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 03.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG) ve ADÜ Hastanesi iş birliği ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin yapmakla yükümlü olduğu sağlık gözetimleri devam ediyor.ADÜ Rektör Yardımcısı ve İşveren Vekili Prof.

İSG kapsamındaki sağlık gözetimleri devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSG) ve ADÜ Hastanesi iş birliği ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işverenin yapmakla yükümlü olduğu sağlık gözetimleri devam ediyor.
ADÜ Rektör Yardımcısı ve İşveren Vekili Prof. Dr. Mehmet Aydın, 1 Ekim 2020 tarihinde İSG kapsamında sağlık muayenesini oldu.
Sağlık gözetiminin amacının sadece yasal zorunluluğun gerçekleştirilmesi olmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Aydın, çalışanların sağlık takibinin yapılması ve olası hastalıklarının tespiti açısından sağlık muayenelerinin önem taşıdığını vurguladı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Nadir Savaş Öter, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan sağlık muayenelerinde Üniversitemizin farklı birimlerinden 2500’ü aşkın personelin, sağlık gözetiminin tamamlandığını ifade etti.

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