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İşi çığırından çıktı! Kaşar peynirinin de sahtesi üretiliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2018 12:20 | Son Güncelleme

Gıda sektörü öyle bir hal aldı ki ne yediğimizi bilmeyecek duruma geldik. Yumurta, peynir, zeytin gibi yiyeceklerdeki sahtekarlığa alışmışken şimdi de kaşar peynirinin sahtesini ürettiler. Peki gerçeğinden nasıl ayırt edeceğiz? İşte tüm detayları...

İşi çığırından çıktı! Kaşar peynirinin de sahtesi üretiliyor

Çakmak testi uygulayın

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Bu testi kaşarı satın aldıktan sonra uygulayabilirsiniz. Kaşardan ince bir dilim kesin ve kaşarı ucundan yakın. Yaktığınızda alev alıyorsa aldığınız şey kaşar değil, başka bir ürün. Eğer kaşarı yaktığınızda yanmıyorsa işte bu gerçek kaşar olduğu anlamına geliyor.

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Sahte kaşar nasıl üretiliyor?

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Sağlığımızı tehlikeye atan kaşarın içerisinde hidrojen peroksit, soda gibi kimyasal malzemeler bulunuyor. Bu kimyasallar eski peynir ve patates püresiyle karıştırılıyor ve kaşara benzeyen bir zehirli yiyecek ortaya konuluyor. Market faflarından yerini bulan gıdalarını ne yazık ki tüketiyoruz.

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Çakmak testinden başka kaşarın gerçek olduğunu anlamanın bir diğer yolu ise fiyat kontrolü. 20 TL'nin altında kaşar peynirlerini almaktan kaçının çünkü maliyetinin altında satılan ürünlerde hile yapılma ihtimali daha yüksektir.

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Sahte kaşar peynirleri vücutta alerji veya enfeksiyona sebep olabiliyor. Bazı kaşarlar ise antibiyotikle üretiliyor ve bu durum tehlikeyi iki katına çıkarıyor. Bilinçsiz ve farkında olmadan antibiyotik kullanıma sebep oluyor ve aynı zamanda bu durum bağışıklık sistemini de olumsuz etkiliyor.

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sahte kaşar kaşar peyniri

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