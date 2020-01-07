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  4. Isı kaybını engelleyecek çözümler üretelim

Isı kaybını engelleyecek çözümler üretelim

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

“Enerji Tasarrufu Haftası” nedeniyle açıklama yapan Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Enerji tasarrufunun, ?nerjinin g?r?ktiği kadar israf ?dilm?d?n kullanılması, hatta biraz da konforumuzdan ödün v?r?r?k tük?tilm?sini sağlamak olduğunu söyledi.Enerji v?rimliliğinin, ?n az ?nerji kullanımı il?

Isı kaybını engelleyecek çözümler üretelim

“Enerji Tasarrufu Haftası” nedeniyle açıklama yapan Eskişehir Çevre Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Enerji tasarrufunun, ?nerjinin g?r?ktiği kadar israf ?dilm?d?n kullanılması, hatta biraz da konforumuzdan ödün v?r?r?k tük?tilm?sini sağlamak olduğunu söyledi.
Enerji v?rimliliğinin, ?n az ?nerji kullanımı il? ?n ?tkin ş?kild? bir işin g?rç?kl?ştiril?bilm?si olduğunu bu 2 kavramın birbirinden farklı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Yurtman, “Enerji tasarrufu, yalnız kullanmadığımız cihazları kapatmak yada fişt?n ç?km?k d?ğildir. Eski haloj?n lambalar aracılığıyla aydınlatmak y?rin? aynı aydınlatma ihtiyacını daha az ?nerji tük?t?r?k karşılayabil?n l?d t?knolojili lambalar il? aydınlatmak bir v?rimlilik uygulamasıdır. Kullanılan ürünl?rind? ç?vr?y? saygılı, daha az ?nerji il? tük?t?n cihazların s?çimiyl? d? alakalıdır. B?yaz ?şya s?ktöründ?ki AA v? AA+ cihazlar minimum ?nerji tük?timi il? maksimumda fayda sağlamaktadır. Yin? p?k çok s?ktörd? v?ril?n hizm?tin v?ya satılan ürünün ?nerji v?rimliliği v? ç?vr? dostu olduğunu göst?r?n “Y?şil Yıldız, Y?şil Bina, Y?şil Etik?t” gibi ?tik?tl?r bulunmaktadır” dedi.
Yurtman, tük?tici olarak bilinçl?n?r?k, aldığımız hizm?tl?rd? v? ürünl?rd? n? kadar ?nerji tük?til?r?k n? kadar kazanç ?ld? ?ttiğimizi sorgulamamız v? sorgulatmamız g?r?kliliğinin önemini vurguladılar. Mevsimsel olarak havanın soğuduğu şu günlerde evlerimizde ısı kaybını engelleyecek çözümlerinin üretmesini belirten Yurtman şunları söyledi:
“Kalorifer petek önlerini kapatmamamız özelliklede cam kenarlarındaki açıklıklardan kaynaklanan soğuk hava girişine sebep olacak açıklıkları kapatmamız, konfor sıcaklığının üstünde bir sıcaklığa sebep olacak isi harcamalarını önlemek için ısı ölçer, termostatik vana, oda termostat kullanımının yaygınlaştırılmasını önermekteyiz. son günlerde küresel ısınmadan kaynaklı İklim krizine neden olan çevresel koşulların bozulmasından kaynaklanan kuraklık riski artık su kullanımı konusunda da gerekli tasarrufun yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. İnsanın yaşamında en önemli gereksinim duyduğu suyun sarfiyatında alacağımız tasarruf tedbirleri olarak musluktan boşa akan bir damla suyun bile ne kadar kıymetli olduğunu hepimizin bilmesi gerekmektedir.”

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