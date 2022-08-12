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Işık Menkul yoluna Trive Yatırım olarak devam ediyor

12.08.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trive Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman: - "Yeni adımız ve logomuzdan aldığımız güç ile hizmetlerimizi sürekli bir adım daha ileriye taşıyacak, dijital platformumuz üzerinden çoklu ürün ve yüksek kaliteyi uygun fiyat ile birleştirerek geniş kitlelere sunmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Sermaye piyasaları sektörünün önde gelen markalarından Işık Yatırım Menkul Değerler AŞ, yoluna "Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ" olarak devam ediyor.

Trive açıklamasına göre, SPK onay süreçlerini tamamlayarak yoluna "Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ" olarak devam eden şirket, başarılarını Hollanda merkezli global finansal şirketler grubu Trive Financial Holding çatısı altında ileriye taşımayı hedefliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Trive Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, "Ağustos ayı itibarıyla, resmi otoritelerden alınan izinle unvanımızı Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ olarak değiştirdik. Müşterilerimizin tüm işlemlerini hızlı, güvenli ve kolayca yaptıkları Kapital Trader uygulamamızın ismini de değiştiriyoruz. Yakın zamanda uygulama mağazalarında 'Trive' adı ile yeni versiyonunu yayınlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kocaman, yeni markanın şirketin vizyonunu en iyi şekilde yansıttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kaliteden ödün vermeden, müşterilerimizi iş modelimizin odağına koyarak hizmet vermeye Trive markası ile devam edeceğiz. Logomuzda yer alan kanatlar hızımızı, değişime uyum sağlayabilme kabiliyetimizi ve hiç durmadan, sürekli gelişime olan inancımızı ve motivasyonumuzu ifade ediyor. Hem küresel finans sektörü hem de Türkiye sermaye piyasaları her yönüyle çok dinamik. Biz de sektörde hareketsiz kalmanın neredeyse geriye gitmekle eş değer olduğu görüşündeyiz. Şimdiye kadar müşterilerimizle temas ettiğimiz her noktada hızlı, yenilikçi ve teknolojik çözümler ürettik ve bunların sonuçlarının mali tablolarımıza olumlu yansıdığını gördük. Yeni adımız ve logomuzdan aldığımız güç ile hizmetlerimizi sürekli bir adım daha ileriye taşıyacak, dijital platformumuz üzerinden çoklu ürün ve yüksek kaliteyi uygun fiyat ile birleştirerek geniş kitlelere sunmaya devam edeceğiz."

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