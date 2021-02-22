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ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini usulsüz kullan sürücülere ceza yağdı

22.02.2021 12:18 | Son Güncelleme:
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ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini usulsüz kullan sürücülere ceza yağdı

Bilecik kent genelinde jandarma ekipleri tarafından ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik yapılan denetimlerde 728 araç kontrol edildi, 13 araca 9 bin 881 trafik idari para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığının talimatıyla, Türkiye geneli özel ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma trafik timlerinin katılımıyla, sorumluluk bölgelerinde bir denetim gerçekleştirildi.

Bilecik kent genelinde jandarma ekipleri tarafından ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik yapılan denetimlerde 728 araç kontrol edildi, 13 araca 9 bin 881 trafik idari para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığının talimatıyla, Türkiye geneli özel ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımına yönelik, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli jandarma trafik timlerinin katılımıyla, sorumluluk bölgelerinde bir denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, icra edilen denetim ve kontrollerde 728 araç kontrol edilmiş, trafik kural ihlalinde bulunduğu tespit edilen 13 araca 9 bin 881 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 araçta trafikten men edildi.

ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini usulsüz kullan sürücülere ceza yağdı

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