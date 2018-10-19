Işıl Reçber'in gözlüğünün fiyatı dudak uçuklattı

adL ‘Night Zoom Styled by Mert Aslan’ın 60 parçalık ‘Orient Tuxedo’ koleksiyonu Pera Palace Hotel’de tanıtıldı.

Eski kaleci Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber moda ve eğlence dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiren davetin en şık kadınlarındandı.

Her zaman iddialı kıyafet ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Işıl Reçber, Theory ceket ve Brunello Cuccinelli pantolonunu Gucci marka gözlüğüyle tamamlayıp kalabalık arasından sıyrıldı ve meraklı bakışların hedefi oldu.

Işıl Reçber'in Gucci marka gözlüğünün fiyatı ise 1.160 dolar yani yaklaşık 6 bin 500 TL.

