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Işın Karaca deprem yardımını şova çevirenlere isyan etti! "Bunlardan ne çok gördük bir haftadır!"

12.02.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depreminin etkileri devam ediyor. Can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artarken bazı ünlü isimlerin deprem bağışı yaptığı videolar sosyal medyada dolaşıyor. Bu videolar için sert bir çıkış da Işın Karaca'dan geldi. Karaca, deprem yardımlarının şova çevrildiğini söyledi.

Işın Karaca deprem yardımını şova çevirenlere isyan etti! "Bunlardan ne çok gördük bir haftadır!"

Şarkıcı Işın Karaca bugün Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla, yaptığı deprem yardımını paylaşan ünlü isimlere isyan etti. Işın Karaca pandemi dönemindeki paylaşımlarıyla da epey konuşulan bir isim olmuştu.

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Karaca, yaptığı her yardımı sosyal medyada paylaşan kişilere seslendi. Özellikle bazı fenomenlerin deprem bağışı adı altında kendi reklamlarını yaptıkları konuşuluyor.

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"BUNLARDAN NE ÇOK GÖRDÜK BİR HAFTADIR!"

Işın Karaca, yaptığı paylaşımda " Bunlardan ne çok gördük son haftadır! Bu denli korkunç bir afet esnasında reklam yapan her kim varsa! Sizi de unutmayacağız! dimi!?!" yazdı.

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Ünlü sanatçı bir süredir sert çıkışlarıyla gündemden düşmüyor. Karaca, deprem yardımının artık şova dönüştüğünü ve buna fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

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