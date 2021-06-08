Işın Karaca estetik sonrası paylaştı! "Yaşlanmak yok"

Kademeli normalleşme sonrası müzisyenlere dair bir karar alınmamasına tepkileriyle gündem olan Işın Karaca estetik yaptırdı.

Estetik operasyon geçiren Işın Karaca, öncesini ve sonrasını paylaştı.

"Fransız askısının yeni sürümü" diyen Karaca'nın elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudaklar dolgunlaştı, çene biraz sivrildi.

Karaca doktorunun reklamını yaparak "Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu. Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi. Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar? 6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu gerçekleştirdik... Fransız askısı diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...

Soldaki ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki bana bayıldım. Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim... Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor. Hanımlar, beyler.

Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok. Bugünü kendimi yenilemeye adadım."

