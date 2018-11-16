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Işın Karaca: İrem Derici biz evliyken Sedat'a evlilik teklif etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 11:40 | Son Güncelleme

Işın Karaca, 5 yıl önce İrem Derici'nin o dönem eşi olan Sedat Doğan'a evlilik teklifi yaptığını açıkladı! Karaca, Derici için "karşılaşırsam gözünün içine bakmak isterim" dedi. İrem Derici'den yanıt gecikmedi.

Işın Karaca: İrem Derici biz evliyken Sedat'a evlilik teklif etti

Şarkıcı Işın Karaca 2. Sayfa programına katıldı. Karaca programda olay açıklamalar yaptı. Bir dönem evli olduğu Sedat Doğan'ın sorulması üzerine Karaca inanılmaz bir iddiayı gündeme getirdi. İddialara göre İrem Derici o dönem Sedat Doğan'a evlilik teklif etti.

Işın Karaca, Brezilya'da uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan eski eşi Sedat Doğan'la boşanma nedenini Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında anlattı.

İREM DERİCİ'Yİ SEVMİYORUM

5 yıl sonra gerçekleri açıklayan Işın Karaca, Sedat Doğan'la İrem Derici'nin ilişkisi olduğunu anlattı.

Karaca "Sedatla evlendiğimde imzayı attığım an annemin haklı çıktığını anladım. Babamın hasta olduğu dönemler çok zordu. Biz Sedat'la boşanmamıştık daha. Bir gece bir arkadaşım İrem Derici'nin facebook hesabındaki bir fotoğrafı gönderdi. O fotoğrafta İrem Derici ve Sedat el ele tutuşuyordu.

O gün artık dedim ki, 'Hayat çok sert ve çok acımasız, insanı çok yaralayan bir şey'. Ben kimseyi kimseye kötülemedim. İrem Derici, Sedat'a evlenme teklifi etmiş. İrem Derici bizim evli olduğumuzu da biliyordu. Ben sadece benim gözlerime bakmalarını bekliyorum. Hatta daha sonra aynı yerde Rıza Esendemir'e de evlenme teklif etti.

İrem Derici'yi sevmiyorum, sesini de hiçbir şeyini sevmiyorum" dedi.

İREM DERİCİ'DEN JET YANIT

İrem Derici kendi ile ilgili ortaya atılan bu iddialara ise şu sözlerle yanıt verdi: Beni birileri kendisiyle karıştırmış! Yıllar önceye dönüp bakacak kendine. Google Amca'ya yazınca o dönem bir magazincinin kendi ağzından anlattıkları duruyor. Bu iftraya yasal süreci başlatıyorum.

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Işın Karaca İrem Derici

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