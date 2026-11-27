Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve kızları Çiğdem Öztürk ile Turaç Melis Kaya, sanatçının hayatını konu alan "İki Gözüm Ahmet" filminin yapımcı şirketine "kişilik haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesiyle" dava açmıştı. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma kararına direnerek davanın reddine hükmetti. Mahkeme, gerçek hayatta bulunmayan olayların işlenmesinin sanatçının eşi ve çocuklarının kişilik haklarına saldırı oluşturmayacağı kanaatine vardı.

AİLESİ SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Ahmet Kaya’nın yasal mirasçıları Gülten Kaya, Çiğdem Öztürk ve Turaç Melis Kaya, 2020 yılında "İki Gözüm Ahmet" isimli filmin çekilmesi ve yayınlanmasına karşı çıkarak yapımcı X Yapım Prodüksiyon İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’ne dava açtı. Davacılar, filmde sanatçının gerçek hayatında bulunmayan olay ve karakterlere yer verildiğini, bunun hem Ahmet Kaya’nın hem de kendilerinin kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu ileri sürdü. Aile, filmin gösteriminin, çoğaltılmasının ve dağıtımının engellenmesini talep etti.

YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2021 yılında davanın reddine karar verdi. Davacıların istinaf başvurusu da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından esastan reddedildi. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 14 Mayıs 2026 tarihli kararında yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay kararında, filmde sanatçının özel hayatına ilişkin gerçekliğine dair bilgi bulunmayan kurgusal karakter ve olaylara yer verildiği, bu durumun sanatçının toplumdaki itibarını zedeleyebileceği ve mirasçılarının kişilik haklarına zarar verebileceği değerlendirildi. Sanatçının aile hayatı ve özel yaşamına saygı hakkının üstün tutulması gerektiği belirtildi.

MAHKEME BOZMA KARARINA DİRENDİ

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosyayı yeniden ele alan İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporunu ve dosya kapsamını değerlendirdi. Mahkeme, "İki Gözüm Ahmet" filminin biyografik belgesel değil, tanınmış bir kişinin yaşam öyküsünden esinlenilerek oluşturulmuş kurmaca bir film olduğunu belirtti.

Filmin senaryosunda Ahmet Kaya’nın gerçek hayatından ziyade soyadı bulunmayan kurgusal Ahmet karakterinin öyküsünün anlatıldığına dikkat çeken mahkeme, gerçek hayatta bulunmayan olayların işlenmesinin sanatçının eşi ve çocuklarının kişilik haklarına saldırı oluşturmayacağı kanaatine vardı.

Mahkeme, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin bozma kararına direnerek davacıların davasının reddine hükmetti. Karara karşı iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yolu açık bırakıldı.