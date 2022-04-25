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Işın Karaca kimdir? 2. Sayfa konuğu Işın Karaca nereli ve kaç yaşında? Çocuğu var mı?

25.04.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işın Karaca, 25 Nisan Pazartesi (bugün) 2. Sayfa magazin programına konuk olacak. Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla gündem olan ünlü şarkıcı, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunumuyla ekrana gelen programda magazin gündemini değerlendirecek. Peki Işın Karaca kimdir? 2. Sayfa konuğu Işın Karaca nereli ve kaç yaşında? Çocuğu var mı? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

Işın Karaca kimdir? 2. Sayfa konuğu Işın Karaca nereli ve kaç yaşında? Çocuğu var mı?

Işın Karaca, 2. Sayfa magazin programına konuk oluyor. Ünlü isim, hem sevilen şarkılarını seslendirecek hem de Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini yorumlayacak. Işın Karaca kimdir? 2. Sayfa konuğu Işın Karaca nereli ve kaç yaşında? Çocuğu var mı? sorularının yanıtına ve ünlü şarkıcının biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca 1973 tarihinde Londra'da dünyaya geldi.

Işın Karaca, 48 yaşındadır. Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ve Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim almıştır. 19 yaşında yaptığı Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) isminde bir oğlu bulunmaktadır. İlk eşinden daha sonra boşanmıştır. Aranjör Erdem Yörük ile 12 sene süren birlikteliği olmuştur. Stilist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri süren birlikteliğini 2010 senesinin Kasım ayı sonunda noktalamıştır. Daha sonra yeniden barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 senesinde dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdir.

Boşanma davası esnasında barışan çift daha sonra yeniden ayrılarak, 6 Kasım 2013 günü anlaşarak boşanmıştır. Işın Karaca 28 Aralık 2016 tarihinde ise Tuğrul Odabaş ile evlenmiştir. 2017'de ve 2019'da eski eşi Sedat Doğan Brezilya'da hırsızlık yaparken yakalanmış ve cezaevine girmiştir. Nisan 2019'da Karaca'nın, boşandığı eski eşinden kalan 1 milyon liralık borcu ödemek için uğraştığı bilinmektedir. Kasım 2019'da Karaca, Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştır.

Müzikal kariyerine Panik Atak grubu üyesi olarak başlamış olan Karaca'nın dahil olduğu grup daha sonra albüm yapamadan dağılmıştır. Sanıldığının aksine Işın Karaca önce Sezen Aksu'nun değil, Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmıştır. Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu ile tanışarak vokalistliğini yapmaya başlamıştır. 1997'de Disney'in animasyon çizgi filmi Herkül'ün Türkçe film müziklerinden "Kutsal Gerçek I-II-III", "Sıfırdan Oldu", "Söyleyemem", "Bir Yıldız Doğuyor" adlı şarkıları Melis Sökmen, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Yonca Karadağ gibi isimlerle birlikte yorumlamıştır. Müziklerin Alan Menken'e, orijinal sözlerin David Zippel'e ait filmin müziklerinin Türkçe Söz Yazarı ise Işın Karaca'dır. 1999 senesinde kurulan "Panic Attack" adlı grubun solistliğini üstlenmiştir.

2. SAYFA KONUĞU IŞIN KARACA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki ünlü şarkıcı, Kıbrıs Türküdür. İşte ünlü şarkıcının albümleri:

Arabesque II (7 Temmuz 2011, Seyhan Müzik)
Her Şey Aşktan (8 Mayıs 2013, Seyhan Müzik)
Ey Aşkın Güzel Kızı (3 Şubat 2015, Seyhan Müzik)[23]
Eyvallah (1 Aralık 2017, Akış Production)
Anadilim Aşk (28 Kasım 2001, Power Records)
İçinde Aşk Var (16 Aralık 2004, İmaj Müzik)
Başka 33/3 (19 Haziran 2006, Seyhan Müzik)
Uyanış (29 Mayıs 2009, Seyhan Müzik)
Arabesque (22 Nisan 2010, Seyhan Müzik)

IŞIN KARACA'NIN ÇOCUĞU VAR MI?

Işın Karaca'nın Soner Kıvanç ile olan evliliğinden Erda Kıvanç adında bir oğlu vardır. Işın Karaca'nın oğlu Erda Kıvanç 29 yaşındadır.

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