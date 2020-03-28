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Işın Karaca'yı çıldırtan görüntü! 'Pes diyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 16:49 | Son Güncelleme

Yarım saatliğine markete çıkan şarkıcı Işın Karaca, dün İstanbul'da gördüğü bir manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Işın Karaca'yı çıldırtan görüntü! 'Pes diyorum'

Sevgilisi ile birlikte yurt dışından geldikten sonra kendisini karantinaya almadığı yönünde eleştirilen, sosyal medya paylaşımları ile bu iddiayı yalanlayan Işın Karaca, sokakta rastladığı bir manzara karşısında şoke oldu.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ölümlere neden olan koronavirüs ile mücadele kapsamında dikkatli hareket eden ve bu konuda mesajlar veren şarkıcı, sokakta gördüğü bir minibüsün görüntüsünü paylaştı. Işın Karaca, insanların adeta üst üste yolculuk etmeye çalıştığı minibüsün fotoğrafını çekti.

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"Tamam! Anlıyorum. Sokağa çıkmama yasası gelmeden işine gidecek olanlar gidecek de bu nedir kardeşim! İnsan hayatı bu kadar basit olmamalı! Bu fotoğraf bu sabah çekildi!nBugün yarım saatliğine markete çıktık ve ben gerçekten 'pes' diyorum bize! Genç/yaşlı demeden, maşallah herkes sokakta! Sanırım corona virüsü bu tiplere uğramıyor! Minibüslere acilen denetim gelmeli"

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Anahtar Kelimeler:
Işın Karaca, koronavirüs,

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