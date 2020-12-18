Isırgan otunun faydaları | Isırgan otu nelere iyi gelir? - Isırgan otunun yararları

Doğru şekilde tüketildiğinde sağlık açısından gözle görülür şekilde olumlu etki gösteren ısırgan otu vücudu hızlı bir şekilde temizlerken, toksinlerden de arındırır. Tabi ısırgan otunun faydaları bu kadarla da kalmaz. Bu şifa deposu ot hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz. Vücuda Yararlı Isırgan Otu Nasıl Kullanılır? Isırgan otu adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir temas halinde vücuda zarar verebilir. Fakat bu bitkiyi doğru şekilde tüketmek zarar vermeyecek, yarar sağlayacaktır. Bu bitkinin özellikle tohumu solunum sistemi için en iyi doğal ilaçtır. Isırgan otunu, çay olarak tüketebilirsiniz. Bu şekilde içilebilme özelliği büyük pratiklik sağlar. Farklı Bir Kullanım Şekli: Isırgan Otu Şampuanı Gündelik hayatta enerjik ve daha sağlıklı bir bünyeye sahip olmak için bol proteinli yiyecek ve içecekler tüketilir. Isırgan otu da vücuda iyi gelen ve sık tüketilen bitkilerden biridir. Bu bitki çeşidi vücuda faydalı olduğu gibi saçlara da güç, parlaklık ve hacim kazandırır. Daha sağlıklı, gür ve hızlı uzayan saçlar için ısırgan otu şampuan olarak tercih edilebilir. Bu şampuan saça parlaklık verdiği gibi elektriklenmeyi ve kabarmayı da en aza indirerek saçların doğal haliyle oldukça güzel bir görünüm kazanmasını sağlar. Siz de dilerseniz eczanelerden, kişisel bakım ürünleri satılan mağazalardan ya da marketlerden ısırgan otlu şampuanları temin edebilirsiniz.

Isırgan Otu Faydaları Nelerdir? Isırgan otu bitkisi adı sık duyulmayan ve pek fazla bilinmeyen bir bitkidir. Vücutla temas halinde sürekli olarak kaşıntıya sebep olur. Fakat bu bitkiyi doğru yöntemlerle tüketip faydalı hale getirmek mümkündür. Isırgan otu faydaları arasında en bilineni vücudu temizleme özelliğidir. Vücuttaki toksinleri temizler ve idrar söktürür. Bu sayede vücut rahatlar ve hafifler. En önemli faydalarından biri ise böbrek taşı oluşumunu önlemesidir. Kalp sağlığı açısından da birebir olan ısırgan otu, tüm bunlara ek olarak solunum yolu sıkıntılarını gidererek rahat nefes almaya yardımcı olur. Isırgan Otu Tohumu Faydaları Hakkında Isırgan otu, çok uzun yıllardır özellikle tıp alanında tedavi amaçlı kullanılır. Dış yapısından dolayı vücuda ve cilde zarar verici özelliğinden dolayı kullanmadan önce tedbirli olmak gerekir. Çok faydalı bu bitki çeşidinin genel olarak gövdesi ve kökleri kullanılsa da özellikle günümüzde tohumu da sıkça tüketilir. Isırgan otu tohumu faydaları en az gövdesi ve kökü kadar fazladır. Tohumunun bilinen en önemli faydalarından biri ise kan dolaşımını hızlandırması ve kanın temizlenmesine yardımcı olmasıdır. Bunun yanında lenf sistemini uyarır ve safra kesesindeki kum oluşumunu en aza indirir. Ayrıca diş eti sorunlarını önleme konusunda da en yararlı bitkilerden biridir.

Isırgan Otu Zararları Isırgan otu zararları genellikle bu otun fazla tüketiminden kaynaklanmaktadır. Fazla tüketildiğinde mide bulantısı, ishal ve terleme gibi rahatsızlıklara rastlamak mümkündür. Dış yapısından dolayı cilt ile temas ettiğinde ise özellikle alerjik hastalığı olanlarda ciddi derecede kaşıntıya sebep olur. Hamilelik döneminde kullanımı azaltılarak dikkatli ve ölçülü şekilde tüketilmesi önerilir. Isırgan Otunu Çay Olarak Kolay Tüketin Isırgan otu bitkisi farklı çeşitlerde karşımıza çıkar. Bu bitkiyi en pratik şekilde tüketmenin yolu sıvı hale gelmesidir. Isırgan otu çayı, oldukça basit ve pratik şekilde hazırlanır. Öncelikle yapılması gereken bitkiyi çok ince şekilde doğramak, daha sonra da kaynar suda haşlama işlemidir. Daha sonra kaynayan su süzülerek içmeye hazır hale gelir. Tadını güzelleştirmek için ilave tatlandırıcı yiyecekler kullanılabilir. Bal ile tüketildiğinde oldukça sevilen bir içecek haline gelir. Ayrıca isteğe bağlı olarak nane eklenerek de hoş bir koku ve tat yakalanabilir. Her Derde Deva Isırgan Otu Çayının Faydaları Bitkinin öğütülerek kaynatılması ile ısırgan otu çayı elde edilir. Isırgan otu çayı faydaları ise saymakla bitmez. Her şeyden önce bu çay yukarıda da anlatmış olduğumuz gibi oldukça kolay şekilde hazırlanır. İçeriğinde yüksek oranda C vitamini barındırır. Bu sebeple özellikle kışın tüketilmesi tavsiye edilir. Ağız ve diş sağlığı için de büyük fayda sağlayan ısırgan otu suyuyla ayağa masaj yapmak romatizma rahatsızlığı olanlar için birebirdir.