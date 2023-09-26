Isırığı sinir hücrelerini yerle bir ediyor: Bu sefer Elazığ’da görüldü

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden olan ’Argiope lobata’ Kolay kolay saldırmayan örümcek türünün ısırığının ardından sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına yol açtığı kaydedildi.

Dünyanın en zehirli örümceklerinden olan ’Argiope lobata’ Baskil ilçesi Gemici köyünden görüntülendi. Hasan Kıstırak’ın tarafından bahçede görüntülenen örümcek dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösteriliyor. Bu örümcek türü, güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabiliyor.

