YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Isırığı sinir hücrelerini yerle bir ediyor: Bu sefer Elazığ’da görüldü

Isırığı sinir hücrelerini yerle bir ediyor: Bu sefer Elazığ’da görüldü

26.09.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden olan ’Argiope lobata’ Elazığ’da görüldü.

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden olan ’Argiope lobata’ Kolay kolay saldırmayan örümcek türünün ısırığının ardından sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına yol açtığı kaydedildi.

Dünyanın en zehirli örümceklerinden olan ’Argiope lobata’ Baskil ilçesi Gemici köyünden görüntülendi. Hasan Kıstırak’ın tarafından bahçede görüntülenen örümcek dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösteriliyor. Bu örümcek türü, güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeliMarmara Denizi ulaşımına poyraz engeli
Viranşehir’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralıViranşehir’de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
El frenini çekmeyi unuttu, geri geri giden araç takla attıEl frenini çekmeyi unuttu, geri geri giden araç takla attı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 26 Eylül Salı

İmsak
04:45
Sabah
06:07
Öğle
12:20
İkindi
15:43
Akşam
18:23
Yatsı
19:39

Elazığ Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Salı

Sağlik eczanesi
Merkez
Beritan eczanesi
Merkez
Kuloglu eczanesi
Merkez
Tatar eczanesi
Merkez
Furkan eczanesi
Kovancilar
Sara eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

Hindistan'da iPhone çılgınlığı! İzdiham yaşandı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.