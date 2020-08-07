İşitme engelliler için özel maske üretildi

Van’da korona virüs önlemleri kapsamında işitme engellilerin kullanımına uygun olarak ağız bölümü şeffaf maske üretildi.

Pandemiyle mücadele tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğu getirilmesi, işaret dili ve ağız hareketleriyle aralarında iletişim kuran işitme engellilerin işini zorlaştırdı. İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Van Olgunlaşma Enstitüsü işbirliği ile işitme engellilerin ağız hareketleri ile yüz mimiklerinin görülmesini sağlayan ağız bölümü şeffaf maske tasarladı.

Üretilen şeffaf maskeler, ilçede ikamet eden işitme engellilere dağıtılmaya başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde herkesin örnek dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi. Ağız bölümü kapalı maskeleri kullanan işitme engellilerin aralarında iletişim kurmakta zorlandığını gözlemlediklerini ifade eden Aslan, şunları söyledi:

"Bu nedenle Van Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte işitme engellilerin kullanımına uygun şekilde şeffaf maskeler üretmeye başladık. İşaret diliyle iletişim kurulurken jest ve mimikler büyük öneme sahip. Standart maskeler yüzün ağız kısmını tamamen kapattığı için işitme engellilerimiz rahat iletişim kuramıyor. Bunun üzerine personelimiz kısa sürede bu maskeleri tasarlayıp dağıtımına başladı."

