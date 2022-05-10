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"İşitme Engelliler İçin Türkiye'nin İlkleri" ödülleri sahiplerini buldu

10.05.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İşitme Engelliler İçin Türkiye'nin İlkleri" ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - İşitme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen "İşitme Engelliler İçin Türkiye'nin İlkleri" ödülleri sahiplerine verildi.

İşitme Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ay, bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde, Engelliler Haftası gibi önemli bir zamanda kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kendisinin de 4 yaşında yanlış tedavi kurbanı olduğunu ve işitme problemi yaşadığını belirten Ay, duyarlı insanlar olduğu sürece engellerin kaldırılabildiğini söyledi.

Ay, "Hayat bazen kötü gibi gözükse de aslında iyidir. İşitme engelli arkadaşlarımız, sizlerin yanımızda olmanız, masanın bir ucundan tutarak engelleri kaldırmanız bizi mutlu ve onore ediyor. Böyle anlamlı bir günde hepiniz burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. İşitme engellilerimiz alkışı duymadıkları için sessiz alkış yapıyorlar. Size sessiz alkış yapmak istiyorum." dedi.

- Ödüller

Gecede, "Engelsiz Türkiye" için çaba gösteren 15 iş insanı ve sektör temsilcisine ödül verildi.

Marmara Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağlar Batman, Türkiye'de ilk Cochlear Implant ameliyatı yapan cerrah olması dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Bayram Çiçek ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Keleş de ödül verilenler arasında yer aldı.

Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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