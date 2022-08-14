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İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı'nın hedefi de zirve

14.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Metin: "Yeni hedefimiz kadın futbolu. Kadın futbolundaki hedefimiz de gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ilk 3'e girmek"

ORHAN KUZU - İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Metin, İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı ile 2023'te yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen İşitme Engelliler Kadın Futsal Türkiye Şampiyonası için kente gelen Metin, AA muhabirine, milli takımı en iyi şekilde oluşturmak için çalıştıklarını anlatarak, "Milli takım için güzel ekip oluşturacağız. Çalışmalarımız o yönde ilerliyor. 15 kızımızı seçtik. Gelecek yıl Dünya Şampiyonası var. Hedefimiz, iyi derece elde etmek." dedi.

İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı'nın 2. kez dünya şampiyonu olduğunu hatırlatan Metin, "İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı'mız Brezilya'da da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) üçüncü oldu. Yeni hedefimiz kadın futbolu. Kadın futbolundaki hedefimiz de gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ilk 3'e girmek. Daha başarılı kızlarımızı bulabilirsek inşallah iyi şeyler yapacağız."

- "Hedefimiz, gençlere daha fazla eğilmek"

İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı'nın Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda yedinci olduğunu hatırlatan Metin, milli takımdan 4-5 oyuncunun Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerinde mücadele ederek kendilerini geliştirdiğini anlattı.

Metin, İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı'nın yaş ortalamasının 21 olmasını hedeflediklerini belirterek, "21 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'mız Avrupa şampiyonu. Erkeklerde yaşı 17'ye kadar indirdik. Burada güzel bir planlamamız var. Hedefimiz, gençlere daha fazla eğilmek, çok güzel projeler ürettik." dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunda 24 branşın olduğunu aktaran Ali Metin, şunları kaydetti:

"Herkese uygun spor branşı var. Evlerinde oturan işitme engelliler gelip buralarda spor yapabilirler. Buradaki aktivitelere katılırlarsa hayatlarında değişiklik olur, tüm yaşamları kolaylaşır, en azından sporun içinde olurlar. Buradan ailelere çağrı yapıyorum. Özellikle tüm kız çocuklarımızı spora davet ediyoruz."

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