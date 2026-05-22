SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler U23 Futbol Milli Takımı, Almanya’yı 1-0 yenerek Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi.

İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi

Millilerin golünü 11. dakikada Göktuğ Altay attı. Ay-Yıldızlılar, Sırbistan’ın Zlatibor kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde yarın TSİ 17.00’de Japonya ile karşılaşacak.

İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi 1

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, İşitme Engelliler A Milli Takımı’nın 2025 yılının Kasım ayında Japonya’da Olimpiyat Şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Şimdi aynı heyecanı Dünya Şampiyonası’nda yaşıyoruz. O kadrodan 7 oyuncu bugün Sırbistan’da mücadele ediyor. Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Japonya ile finalde karşılaşmıştık. Umarım bu kez yine galip gelir, kupayı alırız. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Teknik Direktör İsmet Kamak’ı telefonla arayan Kerim Vural, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun da teknik ekibe ve oyunculara başarı dileklerini iletti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Kartal sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?İsmail Kartal sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
Hakan Safi, Maldini ve Greenwood ile seçimin kaderini değiştiriyor!Hakan Safi, Maldini ve Greenwood ile seçimin kaderini değiştiriyor!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi geldi! CHP'nin 3 avukatı azledildi

Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi geldi! CHP'nin 3 avukatı azledildi

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.