Aziz Yıldırım'a karşı mega paket! Hakan Safi, Maldini ve Greenwood ile seçimin kaderini değiştiriyor

Fenerbahçe’de kongre rüzgarları fırtınaya dönüşürken, başkan adayı Hakan Safi transferde ve idari yapılanmada dünya futbolunu sarsacak tarihi iki hamleyi birden patlatıyor. Gazeteci Levent Ümit Erol'un geçtiği son dakika bilgilerine göre; hem Milan efsanesi Paolo Maldini hem de İngiliz süperstar Mason Greenwood adım adım Kadıköy'e geliyor.

EFSANE CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA!

İtalyan basınında çıkan dedikodular resmiyet kazanıyor. Gazeteci Levent Ümit Erol’un özel haberine göre, dünya futbol tarihinin en büyük savunmacılarından olan ve son olarak Milan'ı sportif direktör olarak şampiyonluğa taşıyan Paolo Maldini, Cumartesi günü İstanbul’da olacak. Büyük bir aksilik yaşanmaması durumunda cumartesi sabahı saat 11.00’de Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Hakan Safi ile birlikte kameraların karşısına geçecek olan İtalyan efsane, Safi'nin seçimi kazanması halinde sarı-lacivertlilerin küresel alandaki en büyük futbol aklı ve elçisi olacak.

󠁧󠁢󠁥İLK TRANSFER BOMBASI: MASON GREENWOOD!

Hakan Safi’nin taraftara ilk büyük hediyesi ise saha içinden geliyor. Marsilya'nın finansal sıkıntılar nedeniyle elden çıkarmaya hazırlandığı ve bu sezon Fransa'da fırtınalar estiren Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaşıldı. Safi'nin, piyasa değeri el yakan 24 yaşındaki İngiliz süperstarın transferini yarın resmi bir açıklamayla duyuracağı belirtildi. Bu hamle, "Benim Fenerbahçeme bir yıldız yetmez" diyen Safi’nin vizyonunun ilk somut kanıtı olacak.

MARSİLYA'DA ATTIĞI GOL VE ASİSTLERLE FRANSA'YI SALLADI!

Hakan Safi’nin yarın transferini resmen duyuracağı İngiliz süperstar Mason Greenwood, geride bıraktığımız sezonda Marsilya formasıyla sergilediği istatistiklerle adeta parmak ısırttı. Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla çıktığı 32 resmi maçta tam 16 gol ve 7 asistlik göz kamaştırıcı bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, toplamda 23 gole doğrudan etki ederek takımının hücum yükünü tek başına sırtladı. Sağ ve sol kanatta sergilediği durdurulamaz dribblingleri, yüksek oyun aklı ve bitirici vuruşlarıyla Avrupa devlerini peşinden koşturan genç yıldızın bu üst düzey formu, Hakan Safi'nin "Rakiplerin dizlerini titretecek bir kadro kuracağız" sözünün altını dolduran en büyük saha içi kanıtı oldu.