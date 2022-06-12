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İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig maçları Karabük'te sona erdi

12.06.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşılaşmalar sonucunda Çerkezköy İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Çankırı İşitme Engelliler Spor Kulübü, 1. Lig'e yükseldi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig müsabakaları, Karabük'te tamamlandı.

Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 7 takımın katıldığı organizasyonun son gününde üçüncülük ve şampiyonluk maçları oynandı.

Şampiyonluk maçında Çerkezköy İşitme Engelliler Spor Kulübü, Çankırı İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-1 yenerken, iki ekip de 1. Lig'e yükseldi.

Başkent İşitme Engelliler Spor Kulübü ise Çorlu İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek üçüncü oldu.

1. Lig'e yükselen takımların kupa ve madalyaları protokol üyelerince verildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz, Voleybol Milli Takımlar Teknik Direktörü Osman Çarkçı, Karabük Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, kulüp yöneticileri ve sporseverler, karşılaşmaları takip etti.

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