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İşkenceleriyle korku salmıştı! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini gören şaşkına döndü

30.12.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Enis Arıkan ve Selma Ergeç'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor. Dizide, kızı Nalan'a yaptığı işkencelerle, seyirciye korku salan Feride karakterini canlandıran Nur Sürer hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

İşkenceleriyle korku salmıştı! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini gören şaşkına döndü

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Feride' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nur Sürer'in eski eşini gören şaşıp kaldı.

1954 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nur Sürer, lise yıllarına kadar Bursa'da yaşadı.

İşkenceleriyle korku salmıştı! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini gören şaşkına döndü

1979 yılında rol aldığı Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle oyunculuk macerası başlayan yıldız; Uçurtmayı Vurmasınlar, Ihlamurlar Altında, Asi, Lale Devri, Bir Litre Gözyaşı, Çukur gibi başarılı yapımlarda kamera karşısına geçti.

İşkenceleriyle korku salmıştı! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini gören şaşkına döndü

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan başarılı oyuncunun eski eşini duyanlar şaşıp kaldı.

İşkenceleriyle korku salmıştı! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini gören şaşkına döndü

Nur Sürer, 1981 yılında meslektaşı Bülent Kayabaş ile dünyaevine girdi.

İşkenceleriyle korku salmıştı! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini gören şaşkına döndü

Nur Sürer; Çiçek Taksi, Hababam Sınıfı Merhaba ve Yalancı Yarim gibi projelerle akıllara kazınan Bülent Kayabaş'tan, 1994 yılında boşandı.

İşkenceleriyle korku salmıştı! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini gören şaşkına döndü

Nur Sürer'in, Kayabaş ile olan evliliğinden 'Ümit' adını verdiği bir oğlu oldu.

İşkenceleriyle korku salmıştı! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini gören şaşkına döndü

Nur Sürer, 2017 yılında hayatını kaybeden eski eşi Bülent Kayabaş'ın cenazesine katılmayı ihmal etmemişti.

İşkenceleriyle korku salmıştı! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini gören şaşkına döndü

Sürer, ikinci evliliğini sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Sarp Kuray ile yaptı.

İşkenceleriyle korku salmıştı! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini gören şaşkına döndü


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Camdaki Kız dizisi
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