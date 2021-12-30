İşkenceleriyle korku salmıştı! Camdaki Kız'ın Feride'si Nur Sürer'in eski eşini gören şaşkına döndü

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Feride' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nur Sürer'in eski eşini gören şaşıp kaldı.

1954 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nur Sürer, lise yıllarına kadar Bursa'da yaşadı.

1979 yılında rol aldığı Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle oyunculuk macerası başlayan yıldız; Uçurtmayı Vurmasınlar, Ihlamurlar Altında, Asi, Lale Devri, Bir Litre Gözyaşı, Çukur gibi başarılı yapımlarda kamera karşısına geçti.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan başarılı oyuncunun eski eşini duyanlar şaşıp kaldı.

Nur Sürer, 1981 yılında meslektaşı Bülent Kayabaş ile dünyaevine girdi.

Nur Sürer; Çiçek Taksi, Hababam Sınıfı Merhaba ve Yalancı Yarim gibi projelerle akıllara kazınan Bülent Kayabaş'tan, 1994 yılında boşandı.

Nur Sürer'in, Kayabaş ile olan evliliğinden 'Ümit' adını verdiği bir oğlu oldu.

Nur Sürer, 2017 yılında hayatını kaybeden eski eşi Bülent Kayabaş'ın cenazesine katılmayı ihmal etmemişti.

Sürer, ikinci evliliğini sol örgütün lideri olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Sarp Kuray ile yaptı.



