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"İskenderun karidesi" üniversite öğrencisinin hazırladığı mezeyle tanıtılacak

17.04.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi ve aşçı Nafiz Yurtman: - "İnşallah en kısa süre içerisinde tescil alırız. Bu meze, su ürünleri restoranlarında tüketilebilir"

BURAK MİLLİ - UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Hatay'da üniversite öğrencisinin hazırladığı mezeyle "İskenderun karidesi"nin tanıtılması hedefleniyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği öğrencisi ve aşçı Nafiz Yurtman, İskenderun Gastronomi Derneğince düzenlenen su ürünleri meze yarışmasına katıldı.

Kentin her ilçesine has ürünleri bir araya getirerek lezzeti ve boyutuyla dikkat çeken "İskenderun karidesi" ile meze hazırlayan Yurtman, jüri tarafından sunum ve lezzetiyle birinci seçildi.

Nafiz Yurtman, AA muhabirine, tasarladığı mezenin Hatay'ı temsil ettiğini söyledi.

Mezesinde İskenderun'un karidesi, Kırıkhan'ın havucunu, Dörtyol'un portakalını, Arsuz'un maydanozunu ve Amanos Dağlarında yetişen zahteri (Bir tür kekik) kullandığını anlatan Yurtman, görsel ve lezzet bakımında farklı bir çeşit ortaya çıkardığını belirtti.

Mezenin tanıtılıp tüketilmesinin kente ciddi katkı sağlayacağını anlatan Yurtman, "İnşallah en kısa süre içerisinde tescil alırız. Bu meze, su ürünleri restoranlarında tüketilebilir. Hem biz mutlu oluruz hem de kentin tanıtımı da ciddi katkı sağlar. Mezeyle ilgili çevremden de çok olumlu tepkiler aldım." diye konuştu.

- "Güzel ve lezzetli bir ürün ortaya çıktı"

İskenderun Gastronomi Derneği Başkanı Gülşen Sökmen de ilçenin karidesini ön plana çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bununla ilgili su ürünleri meze yarışması düzenlediklerini anımsatan Sökmen, yarışmaya ilginin büyük olduğunu belirtti.

Kentin karidesinin bu sayede daha iyi tanıtılabileceğini anlatan Sökmen, şöyle devam etti:

"Bu mezenin özelliği Hatay'ın bütün ürünleriyle yapılan meze olmasıdır. Arkadaşımız, Arsuz'un maydanozu, Amanos Dağlarının kekiği, Dörtyol'un turuncuyla tatlandırılmış bir sos yaptı. Sebze olarak da Kırıkhan'ın havucunu kattı ve İskenderun karidesiyle pişirdi. Çok lezzetli bir meze oldu. Güzel ve lezzetli bir meze ortaya çıktı."

Sökmen, Hatay'ın yanı sıra farklı illerde deniz ürünleriyle ilgili düzenlenecek festivallerde bu mezenin tanıtımını yapacaklarını kaydetti.

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karides İskenderun Hatay

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