YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. İskenderun’da çeşitli suçlara karışan 6 şahıs gözaltına alındı

İskenderun’da çeşitli suçlara karışan 6 şahıs gözaltına alındı

İHA İHA
30.04.2024 14:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlara karışan 6 şahıs gözaltına alındı.

İskenderun’da çeşitli suçlara karışan 6 şahıs gözaltına alındı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında 25 Nisan tarihinde Süleymaniye Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve ev sahibi T.S.A. gözaltına alındı. Aynı gün Dumlupınar mahallesinde meydana gelen Kasten Yaralama olayının şüphelisi Ç.B. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan A.B., Hırsızlık suçundan aranan C.Ç., Hakaret İçeren Tezahürat suçundan aranan G.D. ve Hırsızlık suçundan aranan H.S yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce sevk edildiler.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödülErzurum Teknik Üniversitesi’ne Avrupa finalinden 3 ödül
Şampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndüŞampiyon yüzücü, Edirne’ye altın madalyayla döndü
Şile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturulduŞile’de 10 bin fidan, Filistinli şehitler için toprakla buluşturuldu
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 1 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:35
Öğle
12:37
İkindi
16:22
Akşam
19:30
Yatsı
20:53
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda %25 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.