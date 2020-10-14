İskenderun’da uyuşturucu ve asayiş operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu hap, metamfetamin, esrar maddesi ve ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Denizciler Mahallesinde M.M.K. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada, 533 adet captagon, 3 adet extasy, 2 parça halinde 59 gram ve 45 fişek halinde daralı 96,5 gram esrar, 1 adet hassas terazi, Çay Mahallesinde G.D. isimli şahsa ait ikamette ve M. Ç. isimli şahsın üstünde yapılan aramada, 0.58 gram metamfetamin, 0.70 gram eroin, 15 adet reçeteye tabi hap, 1 adet enjektör, 1 adet üzerinde P114 G19C ibaresi bulunan kurusıkıdan dönme tabanca, 3 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.

