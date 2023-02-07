İskenderunspor'dan acil yardım çağrısı! 'İki hocamız göçük altında...'

Kahramanmaraş'ta dün sabaha karşı saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun şekilde etkili oldu. Yine dün öğlen saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü de 7.6 olarak açıklandı. İki deprem sonrasında yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor'un iki antrenörü ise yaşanan depremler sonrasında göçük altında kaldı.

"HOCALARIMIZ GÖÇÜK ALTINDA, FUTBOLCULARIMIZ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Kulübün resmi Twitter hesabından "ACİL YARDIM" talebiyle paylaşılan gönderide, "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden iki hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem oyuncularımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderun için ACİL YARDIM beklemekteyiz. İletişim: Soner Kelahmet: 05326753186" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKA BİR PAYLAŞIM YAPILMADI

İskenderunspor'un hesabından henüz başka bir paylaşım yapılmazken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

