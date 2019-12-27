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  4. İşkene yemeği tarifi (İşgene)

İşkene yemeği tarifi (İşgene)

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Elazığ mutfağının özel yemeklerinden olan işkene, işgene adıyla da bilinir. Kavurma ya da tavuk etiyle hazırlanan işkene yemeği, lezzetli ve doyurucudur. işkene yemeği nasıl yapılır diyenler için, Elazığ işkene tarifi geliyor, buyursunlar.

İşkene yemeği tarifi (İşgene)

Geleneksel mutfağımızda önemli bir yere sahip olan Elazığ ilinin enfes bir yemeğiyle karşınızdayız: İşkene. Elazığ ve çevre illerinde pişirilen işkene yemeği, tavuklu ve etli olmak üzere iki çeşit yapılır. İşkene yemeği, zaman zaman Osmanlı saray mutfağında da yerini almıştır.

İŞKENE YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet orta boy soğan
Bir yemek kaşığı sıvı yağ
2 yemek kaşığı salça
İstenilen miktarda kavurma
2 adet tandır ekmeği
1/2 demet kıyılmış maydanoz

İŞKENE YEMEĞİ YAPILIŞI

3 adet kuru soğan halka şeklinde doğranır, yağda kavrulur.
Ardından salça ilave edilir ve karıştırılır. Birkaç dakika sonra kavurması katılır ve yeteri kadar su ilave edildikten sonra birkaç dakika kaynatılır.
Daha önceden doğranmış olan tandır ekmeği servis tabağına konulduktan sonra kaynayan karışım üzerine dökülür. Üzerine ince kıyılmış taze maydanoz serpilir. İşkene tarifini kavrulmuş tavuk etiyle de yapabilirsiniz.

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