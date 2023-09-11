İSKİ'den kentteki su kesintisi ve musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin açıklama:

İSKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Ümraniye'de geniş bir bölgeyi etkileyen vana arızası meydana geldiği belirtildi.

Sorunun kısa sürede giderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmadan kaynaklı olarak şebekeye verilen suda kısa süreli renk değişimi yaşanmıştır. Ekiplerimizce bölgesel deşarj çalışmaları sürdürülmektedir. Kısa bir süre içerisinde su normal rengine dönüşecek olup endişe gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

