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İskilip’te ’Gaziler Günü’ törenle kutlandı

ÇORUM HABERLERİ  | 19.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesi’nde 19 Eylül Gaziler Günü Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtında düzenlenen programla kutlandı.Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Çorum’un İskilip ilçesi’nde 19 Eylül Gaziler Günü Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtında düzenlenen programla kutlandı.
Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığının çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından program sona erdi.
Anma programına katılan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “19 Eylül Gaziler günü münasebetiyle çelenk koyma bu programına katılım sağladık. Din, devlet ve vatan uğruna can siparane cennet vatanımızı koruyan gazilerimizi saygıyla yad ediyorum” dedi.

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