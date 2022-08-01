İSKİ'nin Pendik'te atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı projeleri için tören yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), Pendik'te atık su, yağmur suyu ve dere ıslahı projeleri için açılış töreni düzenlendi.

İBB'nin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında Kurtköy İSPARK otopark alanında düzenlenen açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Pendik'teki su baskını sorunlarını, İSKİ'nin altyapı yatırımlarıyla çözdüklerini söyledi.

İlçenin bazı yerlerinde su baskınları, bazı yerlerinde atık suyla yağmur suyunun birbirine karıştığı süreçler ve bunun oluşturduğu sorunlar olduğunu kaydeden İmamoğlu, vatandaşların canını sıkan bu sorunlar için çözüme dönük projeler ürettiklerini kaydetti.

Yol haritalarının ve modellerinin ana prensibinin, sürdürülebilirlik ve özellikle hız olduğunu anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Pendik'te bugün yaptığımız bu yatırımla beraber işimiz sona ermiş değil. Yaptığımız, devam eden ve yapacaklarımızla beraber, sadece İSKİ hattında 1 milyar 600 milyon liralık bir yatırımın Pendik'te devam ediyor olması. Yani biz, İstanbul'u yatırımlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. Artık Pendik'te, hepinizin ne yazık ki yaşadığı ya da bildiği o kötü görüntüleri yaşamayacaksınız. Tamamlanan 360 milyon liralık yatırımla beraber, suların sel haline dönüştürdüğü caddeleri ya da yolları doldurduğu bir biçimdeki kötü görüntüleri yaşamayacaksınız."

Arabaların su altında kaldığı ya da boğulma tehlikesinin yaşandığı görüntülerin yaşanmayacağını dile getiren İmamoğlu, yağmurların, yağışların bereket olması gerekirken vatandaşlara eziyet olarak yansımasını da Pendik'e yaşatmayacaklarını sözlerine ekledi.



