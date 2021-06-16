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İskoç ekibi Rangers’ta hedef Fenerbahçeli Osayi-Samuel

16.06.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya ekibi Rangers, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel’i kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

İskoç ekibi Rangers’ta hedef Fenerbahçeli Osayi-Samuel

Fenerbahçe’ye geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Queens Park Rangers’dan katılan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’e İskoç temsilcisi Rangers talip oldu.

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İskoçya basınında yer alan haberlerde Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard’ın 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve transfer için girişimlere başlayacağı iddia edildi. Ayrıca yer alan haberde sarı-lacivertli ekibin Osayi-Samuel’i bonservisiyle beraber satmaya sıcak bakmadığını, kiralama formülü üzerinde anlaşma sağlanabileceği belirtildi.

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Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de 18 maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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