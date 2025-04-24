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İskoç polisi peşinde... Fenerbahçeli taraftarlara çağrı! "Eğer onu gördüyseniz..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2025 19:16
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İskoç polisi, geçtiğimiz aylarda oynanan Rangers - Fenerbahçe maçında tribünde saldırıya uğrayan taraftarın fotoğrafını paylaşırken söz konusu şahsın ve şahsı tanıyan birisinin polisle iletişime geçerek devam eden davaya yardımcı olması istendi. İşte detaylar...

İskoç polisi peşinde... Fenerbahçeli taraftarlara çağrı! "Eğer onu gördüyseniz..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Rangers arasında oynanan maç, tribünlerde yaşanan bir olay nedeniyle kısa süreliğine durdu. İskoçya'da gerçekleşen bu karşılaşmada, tribünde bir taraftarın saldırıya uğraması üzerine İskoç polisi harekete geçti.

"BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN"

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Polis, saldırıya uğrayan taraftarın fotoğrafını kamuoyuyla paylaşarak, bu kişinin veya onu tanıyan birinin devam eden soruşturmaya katkıda bulunmasını istedi. İskoç polisinden Kevin Davidson, "Soruşturmamıza yardımcı olabilecek bilgilere sahip olabileceğini düşündüğümüz için fotoğraftaki kişiyle görüşmek istiyoruz. Kendisi veya onu tanıyan herkesin bizimle irtibata geçmesini rica ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE ELENMİŞTİ

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Fenerbahçe ve Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya geldi. İlk maçta İskoç temsilcisi, Kadıköy'de 3-1 galip gelmişti. Rövanşta ise Fenerbahçe, normal sürede 2-0 kazanarak maçı penaltılara taşıdı. Ancak penaltı atışları sonucunda Rangers, tur atlayan taraf oldu ve Fenerbahçe turnuvaya veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
polis son dakika fenerbahçe rangers
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