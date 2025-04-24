İskoç polisi peşinde... Fenerbahçeli taraftarlara çağrı! "Eğer onu gördüyseniz..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Rangers arasında oynanan maç, tribünlerde yaşanan bir olay nedeniyle kısa süreliğine durdu. İskoçya'da gerçekleşen bu karşılaşmada, tribünde bir taraftarın saldırıya uğraması üzerine İskoç polisi harekete geçti.

"BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN"

Polis, saldırıya uğrayan taraftarın fotoğrafını kamuoyuyla paylaşarak, bu kişinin veya onu tanıyan birinin devam eden soruşturmaya katkıda bulunmasını istedi. İskoç polisinden Kevin Davidson, "Soruşturmamıza yardımcı olabilecek bilgilere sahip olabileceğini düşündüğümüz için fotoğraftaki kişiyle görüşmek istiyoruz. Kendisi veya onu tanıyan herkesin bizimle irtibata geçmesini rica ediyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE ELENMİŞTİ

Fenerbahçe ve Rangers, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşı karşıya geldi. İlk maçta İskoç temsilcisi, Kadıköy'de 3-1 galip gelmişti. Rövanşta ise Fenerbahçe, normal sürede 2-0 kazanarak maçı penaltılara taşıdı. Ancak penaltı atışları sonucunda Rangers, tur atlayan taraf oldu ve Fenerbahçe turnuvaya veda etti.