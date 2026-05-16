İskoçya'da çılgın final! 90+8'de gelen şampiyonluk tribünleri sahaya indirdi

İskoçya futbol tarihinin en çılgın, en dramatik ve en tarihi günlerinden biri yaşandı.

İSKOÇYA’DA REKOR VE KAOS BİR ARADA! 90+8'DE GELEN ŞAMPİYONLUKLA TRİBÜNLER SAHAYA İNDİ...

İskoçya Premier Ligi, futbol tarihinin en unutulmaz finallerinden birine sahne oldu. Celtic, evinde ağırladığı Hearts’ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-1 mağlup ederek üst üste 5., toplamda ise 56. şampiyonluğunu ilan etti. Hearts'ın 41 yıllık tarihi ambargoyu yıkma şansını son saniyelerde kaybettiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar sahaya akın etti.

TARİHİ HEGEMONYA DEVAM ETTİ! HEARTS MUCİZENİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

İskoçya Ligi'nde en son Celtic ve Rangers dışında bir takım şampiyon olduğunda takvimler 1984/85 sezonunu gösteriyor, o takımın (Aberdeen) başında ise efsane teknik adam Sir Alex Ferguson yer alıyordu. Tam 41 yıldır süren bu tarihi hegemonyayı yıkmaya çok yaklaşan Hearts, son ana kadar direndiği maçta yıkıldı ve tarihi fırsatı elinin tersiyle itti.

NEFES KESEN DÜELLO: GOLLER VE DAKİKALAR

Büyük bir taktik ve irade savaşına sahne olan müsabakanın 43. dakikasında Lawrence Shankland ile öne geçen konuk ekip Hearts, tribünleri adeta şoka uğratsa da Celtic bu gole hemen iki dakika sonra, devrenin bitimine saniyeler kala Arne Engels'in penaltısıyla karşılık vererek soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda baskısını iyice artıran yeşil-beyazlılar, 87. dakikada sahneye çıkan Daizen Maeda'nın golüyle öne geçerek şampiyonluk meşalesini yakarken; maçın ve tüm sezonun kaderini belirleyen o son saniyede, 90+8. dakikada Osmand farkı ikiye çıkaran golü attı ve İskoçya'da adeta yer yerinden oynadı.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ!

Maçta dakikalar 87'i gösterdiğinde ev sahibi Celtic'in Maeda ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle bekletilmişti. Bir süre VAR tarafından incelenen pozisyon gol kararı ile kabul edildi. Ekranlara yansıyan görüntüde pozisyona nasıl ofsayt verilmediğini sorgulayan sosyal medya kullanıcıları yorumlarda bulunurken,pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu.

BİR TARAF MUTLULUKTAN, DİĞER TARAF ÜZÜNTÜDEN AĞLADI!

Osmand’ın 90+8. dakikada attığı şampiyonluk golünün ardından Celtic tribünleri çılgına döndü. Binlerce taraftar güvenlik barikatlarını aşarak sahaya indi. Sahada tam anlamıyla duygu seli yaşandı. Celtic taraftarları rekor şampiyonluğun coşkusuyla gözyaşı dökerken, tarihi eşikten dönen Hearts oyuncuları ve taraftarları ise büyük bir yıkım ve üzüntüyle sahayı ağlayarak terk etti.

CELTİC, RANGERS’I TAHTINDAN İNDİRDİ!

Bu zafer, İskoçya’daki güç dengelerini de tamamen değiştirdi. Son 15 yılda 14. kez mutlu sona ulaşan Celtic, toplam şampiyonluk sayısını 56’ya yükseltti. Böylece ezeli rakibi Rangers’ı (55 şampiyonluk) geride bırakarak "İskoçya’nın en çok şampiyon olan takımı" unvanını tek başına eline geçirdi.