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İskoçya'da lig tescil, şampiyon Celtic!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 18.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

İskoçya'da koronavirüs nedeniyle ligin devam edilmeyeceğine karar verilirken, Celtic şampiyon ilan edildi.

İskoçya'da lig tescil, şampiyon Celtic!

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen İskoçya Ligi ile ilgili karar verildi. Ligde yer alan 12 takımın, sezonun tamamlanmasının mümkün olmadığını kabul etmesinin ardından İskoçya'da Celtic şampiyon ilan edildi.

Şampiyonluk için oynanacak Play-Off maçları öncesinde ezeli rakibi Rangers'ın 13 puan önünde yer alan Celtic, maç başına puan ortalamasının hesap edilmesinin ardından şampiyon ilan edildi.

Bu kararın ardından Celtic, İskoçya Ligi'nde arka arkaya 9. kez mutlu sona ulaşmış oldu. Öte yandan 12 takımlı ligde 23 puanla son sırada yer alan ve bir üstündeki Hamilton'un 4 puan gerisinde olan Hearts ise küme düşürüldü.

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