İskoçya, Yunanistan'ı evinde devirdi! Dünya Kupası elemelerinde kritik galibiyet

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda İskoçya, Yunanistan'ı 3-1 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve grupta iddialı konuma geldi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda heyecan dorukta! İskoçya, evinde Yunanistan'ı konuk etti. Hampden Park'ta oynanan mücadele, futbolseverlere keyifli anlar yaşattı. İskoçya, rakibini 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı ve Dünya Kupası yolunda önemli bir adım attı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen İskoçya, özellikle ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Yunanistan ise deplasmanda beklemediği bir mağlubiyet alarak gruptaki şansını zora soktu.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, net gol pozisyonları üretmekte zorlandı. İkinci yarıya daha istekli başlayan Yunanistan, 62. dakikada Tsimikas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak İskoçya bu gole hızlı bir şekilde cevap verdi. 64. dakikada Christie'nin golüyle skora denge geldi. Golden sonra baskısını artıran İskoçya, 80. dakikada Ferguson'un golüyle 2-1 öne geçti. Maçın son anlarında, 90+3. dakikada Dykes'ın attığı golle İskoçya skoru 3-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

Bu galibiyetle İskoçya, gruptaki puanını 7'ye yükselterek averajla ikinci sıraya yerleşti. Yunanistan ise 3 puanla üçüncü sırada kaldı. C Grubu'nun diğer maçında Danimarka, deplasmanda Belarus'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuçlarla grupta ilk iki sıra için rekabetin kızışacağı sinyalleri verildi. İskoçya'nın bu galibiyeti, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Teknik direktör ve oyuncular, maç sonu yaptıkları açıklamalarda, Dünya Kupası'na katılma hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

İskoçya'nın Yunanistan karşısında aldığı bu galibiyet, 2026 Dünya Kupası elemelerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Grup maçları devam ederken, İskoçya'nın performansı merakla bekleniyor. Yunanistan için ise bu mağlubiyet, gruptaki hedeflerine ulaşma yolunda bir engel teşkil ediyor. Takımın, önümüzdeki maçlarda toparlanarak daha iyi bir performans sergilemesi gerekiyor.