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İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesini etekle gezince, halk kameralarına sarıldı!

16.11.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya'yı konuk edeceği karşılaşma için Diyarbakır'a gelen İskoçyalı taraftarlar, renkli kıyafetleriyle tarihi Sur ilçesinde gezdi. Çok sayıda vatandaşın fotoğraf çektirdiği İskoç taraftarlar, büyük mutluluk yaşadı.

İskoçyalı taraftarlar tarihi Sur ilçesini etekle gezince, halk kameralarına sarıldı!

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için kente gelen bine yakın İskoç taraftar, müsabaka öncesi tarihi Sur ilçesine geldi. Taraftarlar, renkli kıyafetleriyle gezdikleri ilçenin Gazi Caddesi'nde vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Bazı İskoçyalı taraftarlar maçı 2-0 ya da 2-1 İskoçya'nın kazanacağını söyledi. Bazı taraftarlar ise dostluk maçının beraberlikle sona ereceğini söyledi.

"TÜRKİYE'YE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

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Antalya'dan eşi ve arkadaşlarıyla Güneydoğu turuna gelen Sezgin Tetik, İskoçyalı taraftarlarla fotoğraf çektirdiğini söyledi. Tetik, "Arkadaşlarımızla dışarıya dolaşmaya çıktık. Tesadüfen İskoçlara denk geldik. Fotoğraf çektirdik. Çok ateşli taraftarlar. Türkiye'ye başarılar diliyoruz. Diyarbakır gerçekten doğunun Paris'i, çok beğendik" ifadelerini kullandı.
Naime Tetik ise Diyarbakır'da İstanbul havasının olduğunu ve çok beğendiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır İskoçya

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