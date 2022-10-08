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İŞKUR'un aktif iş gücü programlarına kadın ilgisi

08.10.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl ocak-eylül döneminde aktif iş gücü piyasası programları kapsamında düzenlenen işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarından 145 bin 318 kişi yararlandı - Kurslara katılanlardan yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu

ORHAN ONUR GEMİCİ - Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yılbaşından bu yana düzenlediği işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarından faydalanan 145 bin 318 kişinin çoğunluğunu kadınlar oluşturdu.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 2022'nin ocak-eylül döneminde aktif iş gücü piyasası programları kapsamında, 35 bin 281'i işbaşı eğitim, 451'i mesleki eğitim kursu olmak üzere 35 bin 732 program düzenlendi.

Bu programlardan yüzde 49,7'si erkek, yüzde 50,3'ü kadın olmak üzere toplam 145 bin 318 kişi faydalandı.

Yılın 9 ayında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer, dokuma konfeksiyon makineci, kadın giyim modelist yardımcısı ve yazılım geliştiricisi mesleklerinde yer aldı.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında, iş arayanlarla yılbaşından bu yana 2 milyon 342 bin 821 bireysel görüşme yapıldı.

Ocak-eylül döneminde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 13 bin 992 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında 489 bin 452 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.

- Kayıtlı işsiz sayısı azaldı

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, eylül ayında ağustos ayına göre yüzde 1,8 azalarak 3 milyon 350 bin 495'ten 3 milyon 282 bin 505'e geriledi.

Yüzde 49,5'i erkek, yüzde 50,5'i kadın olan kayıtlı işsizlerin yüzde 28,2'sini 15-24 yaş grubu oluşturdu.

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