İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2023 turizm kenti seçtiği Şanlıurfa'da 30 etkinlik planlanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından "İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti" seçilen Şanlıurfa'da gelecek yıl uluslararası boyutta 30 farklı etkinliğin yapılması planlanıyor.

Şanlıurfa'da Valilik, Belediye, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizm sektörünün iş birliğiyle kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi Genel Müdürü Mehmet Uncu, kurumda düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın, İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti seçilmesi dolayısıyla yapılması planlanan etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Kentin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağını vurgulayan Uncu, Şanlıurfa'nın tüm İslam dünyasına katkı sunabilecek potansiyelde bir şehir olduğunu dile getirdi.

Organizasyonun kent için çok daha faydalı geçmesi için gayret gösterdiklerini belirten Uncu, şöyle devam etti:

"Özellikle tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin üst düzey uluslararası boyutta olması gerekiyor. Tüm dikkatleri buraya çekecek toplantılar var. Organizasyon kapsamında 30 uluslararası boyutta etkinlik planlamış vaziyetteyiz. Etkinlikler arasında 'Uluslararası Helal Expo, İslam Dünyası Bilim İnsanları Sempozyumu, seyahatnamelerde İslam dünyası, İslam dünyasındaki ticaret ve sanayi odalarının uluslararası toplantıları' gibi etkinlikler var. Aynı zamanda İslam dünyası için de mihmandar olacak etkinlikler olacak. Uluslararası organizasyonlar hazırlanmış vaziyette. Organizasyonun eylül ayında detaylarının açıklanması ve hızlı bir şekilde tamamlanması gerekiyor."

Alt yapı faaliyetlerinin de bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Uncu, Şanlıurfa'yı bu vesileyle uluslararası yatırımcıların da yerinde görme imkanı bulacağını sözlerine ekledi.

