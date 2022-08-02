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İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı

02.08.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı

İslam İzcileri Dostluk Kampı'na katılmak üzere 15 ülkeden yüzlerce izci, Konya'ya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen kampa, Türkiye ve 15 ülkeden 2 binden fazla izci katılıyor.

Beyşehir yolu Kent Ormanı'nda düzenlenen organizasyonda, şehir gezisi, şehir oryantringi, macera yarışı, geleneksel okçuluk, izcilik oyunları, okçuluk, oryantring, ebru, ritm, bisiklet gibi istasyonlar yapılacak.

Türkiye'nin yanı sıra kampta Kuveyt, Filistin, Lübnan, Katar, Pakistan, Libya, Sudan, Mısır, Suriye, Nepal, Liberya, İngiltere, Kanada, Danimarka, Lüksemburg'dan katılımcı yer alıyor.

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