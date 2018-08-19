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Islam Slimani: Benim için yeni bir macera

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.08.2018 08:37 | Son Güncelleme

Sarı-lacivertlilerin yeni forveti Islam Slimani, yeni bir döneme başladığını söyledi.

Islam Slimani: Benim için yeni bir macera

İlk kez forma giymesiyle ilgili konuşan Cezayirli forvet Islam Slimani, "Benim için yeni bir macera. Yeni bir ülke, yeni bir lig. 1 haftadır buradayım, biraz adaptasyon süresine ihtiyacım var. Şu anda gerek takım arkadaşlarım, gerek hocam bana çok yardımcı oluyorlar" dedi.

İlk 11’de olmasını da değerlendiren tecrübeli golcü, "İlk maçıma çıktım. Uzun süre sonra 90 dakika oynadım ama maksimumumu vermeye çalıştım. Tüm maçı geride kabul eden bir rakip vardı karşımızda. Bir sonraki maçı düşünmeye başlamalıyız" yorumunu yaptı.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Islam Slimani

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